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7 мая, 17:26

В США "рендж-ровер" на огромной скорости сбил людей как кегли

Семь человек погибли при наезде автомобиля на толпу в США

Семь человек погибли при наезде автомобиля на толпу в американском городе Браунсвилл (штат Техас), сообщает ABC News, ссылаясь на экстренные службы.

Момент наезда автомобиля на пешеходов в США. Видео © Twitter / anuibi

Инцидент произошёл около восьми утра 7 мая у местного центра помощи бездомным. По данным полиции города, в результате наезда ещё шесть человек получили различные травмы. Водитель автомобиля задержан, сейчас он находится в больнице под наблюдением охраны. Пока не известно, было ли ДТП преднамеренным и что вообще стало его причиной. Не исключено, что водитель в момент аварии был под наркотическими веществами.

Машина виновника ДТП. Фото © Twitter / MarioNawfal

Машина виновника ДТП. Фото © Twitter / MarioNawfal

Задержан экс-сотрудник береговой охраны США, стрелявший в больнице Атланты

Задержан экс-сотрудник береговой охраны США, стрелявший в больнице Атланты

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в больнице Атланты один человек погиб, ещё четверо были ранены. Все пострадавшие — женщины. Три из них сейчас находятся в критическом состоянии.

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Кадр из видео Twitter / anuibi

Наталья Исакова
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