В США "рендж-ровер" на огромной скорости сбил людей как кегли

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Семь человек погибли при наезде автомобиля на толпу в США
Семь человек погибли при наезде автомобиля на толпу в американском городе Браунсвилл (штат Техас), сообщает ABC News, ссылаясь на экстренные службы.
Момент наезда автомобиля на пешеходов в США. Видео © Twitter / anuibi
Инцидент произошёл около восьми утра 7 мая у местного центра помощи бездомным. По данным полиции города, в результате наезда ещё шесть человек получили различные травмы. Водитель автомобиля задержан, сейчас он находится в больнице под наблюдением охраны. Пока не известно, было ли ДТП преднамеренным и что вообще стало его причиной. Не исключено, что водитель в момент аварии был под наркотическими веществами.
Машина виновника ДТП. Фото © Twitter / MarioNawfal
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в больнице Атланты один человек погиб, ещё четверо были ранены. Все пострадавшие — женщины. Три из них сейчас находятся в критическом состоянии.
Кадр из видео Twitter / anuibi