В США "рендж-ровер" на огромной скорости сбил людей как кегли

Инцидент произошёл около восьми утра 7 мая у местного центра помощи бездомным. По данным полиции города, в результате наезда ещё шесть человек получили различные травмы. Водитель автомобиля задержан, сейчас он находится в больнице под наблюдением охраны. Пока не известно, было ли ДТП преднамеренным и что вообще стало его причиной. Не исключено, что водитель в момент аварии был под наркотическими веществами.