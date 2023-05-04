Задержан экс-сотрудник береговой охраны США, стрелявший в больнице Атланты

Полиция Атланты задержала мужчину, который устроил стрельбу в больнице города. Как передаёт CNN, подозреваемым оказался бывший сотрудник береговой охраны США Дейон Паттерсон.

Мужчина был арестован в округе Кобб возле бейсбольного стадиона "Труист Парк" вечером того же дня. Сейчас он находится под стражей.

В береговой охране Паттерсон служил с июля 2018-го по январь 2023 года. По словам матери, которая сопровождала его на приёме к врачу, он остался недоволен отношением Департамента по делам ветеранов, поэтому открыл огонь.