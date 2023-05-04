Задержан экс-сотрудник береговой охраны США, стрелявший в больнице Атланты
Подозреваемый Дейон Паттерсон. Обложка © Twitter / Atlanta Police Department
Полиция Атланты задержала мужчину, который устроил стрельбу в больнице города. Как передаёт CNN, подозреваемым оказался бывший сотрудник береговой охраны США Дейон Паттерсон.
Мужчина был арестован в округе Кобб возле бейсбольного стадиона "Труист Парк" вечером того же дня. Сейчас он находится под стражей.
В береговой охране Паттерсон служил с июля 2018-го по январь 2023 года. По словам матери, которая сопровождала его на приёме к врачу, он остался недоволен отношением Департамента по делам ветеранов, поэтому открыл огонь.
Как сообщалось ранее, в результате стрельбы в больнице Атланты один человек погиб, ещё четверо были ранены. Все пострадавшие — женщины. Трое из них сейчас находятся в критическом состоянии.