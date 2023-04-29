Пять человек стали жертвами стрельбы в Техасе
Пять человек стали жертвами стрельбы в американском штате Техас. Об этом передаёт телеканал ABC со ссылкой на управление шерифа округа Сан-Джакито.
Всё произошло в городе Кливленд, расположенном к северу от Хьюстона. Стрельбу открыл вооружённый мужчина в неадекватном состоянии — пьяный или под наркотиками. Открыв огонь из штурмовой винтовки AR-15, он ворвался в один из домов и застрелил жильцов.
В настоящее время злоумышленник уже задержан. Правоохранители выясняют мотивы его преступления. Известно, что его связь с жертвами не установлена.
Ранее Лайф рассказывал о ещё одной стрельбе, произошедшей в Техасе неделю назад. Тогда выпускники школы Джаспера собрались отметить окончание учёбы и остались на вечеринку в резиденции на Каунти-роуд. Никто не ожидал, что вечер будет прерван из-за звуков стрельбы и девяти пострадавших подростков.
Twitter / WaverlyWakeUp