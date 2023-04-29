КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

29 апреля, 12:26

Пять человек стали жертвами стрельбы в Техасе

Пять человек стали жертвами стрельбы в американском штате Техас. Об этом передаёт телеканал ABC со ссылкой на управление шерифа округа Сан-Джакито.

Всё произошло в городе Кливленд, расположенном к северу от Хьюстона. Стрельбу открыл вооружённый мужчина в неадекватном состоянии — пьяный или под наркотиками. Открыв огонь из штурмовой винтовки AR-15, он ворвался в один из домов и застрелил жильцов.

В настоящее время злоумышленник уже задержан. Правоохранители выясняют мотивы его преступления. Известно, что его связь с жертвами не установлена.

Байден призвал Конгресс США ужесточить закон об обороте оружия

Байден призвал Конгресс США ужесточить закон об обороте оружия

Ранее Лайф рассказывал о ещё одной стрельбе, произошедшей в Техасе неделю назад. Тогда выпускники школы Джаспера собрались отметить окончание учёбы и остались на вечеринку в резиденции на Каунти-роуд. Никто не ожидал, что вечер будет прерван из-за звуков стрельбы и девяти пострадавших подростков.

Обложка ©

Twitter / WaverlyWakeUp

Николь Вербер
  • Новости
  • США
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров