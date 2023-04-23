Девять подростков ранены при стрельбе на вечеринке после выпускного в США
Место стрельбы в Техасе. Обложка © KFDM
В техасском городе Джаспер в США произошла стрельба на вечеринке после выпускного бала. По информации техасского телеканала KFDM, ранено по меньшей мере девять человек.
Вечером 22 апреля выпускники местной школы собрались отмечать окончание учёбы и остались на вечеринку в резиденции на Каунти-роуд. Неизвестный открыл огонь по гостям выпускного бала, всем пострадавшим от 15 до 19 лет.
Место стрельбы в Техасе. Фото © KFDM
После сообщения в полицию на место трагедии прибыли силовики и скорая. Часть пострадавших госпитализировали в Мемориальную больницу Джаспера, остальных — в клинику Кристус-Сент-Элизабет. Полиция выясняет обстоятельства нападения.
Ранее Лайф сообщал, что в Иерусалиме разыскивают злоумышленника, устроившего стрельбу возле базы пограничной полиции. Ранения получили два человека.