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23 апреля, 18:40

Девять подростков ранены при стрельбе на вечеринке после выпускного в США

<p>Место стрельбы в Техасе. Обложка © KFDM</p>

Место стрельбы в Техасе. Обложка © KFDM

В техасском городе Джаспер в США произошла стрельба на вечеринке после выпускного бала. По информации техасского телеканала KFDM, ранено по меньшей мере девять человек.

Вечером 22 апреля выпускники местной школы собрались отмечать окончание учёбы и остались на вечеринку в резиденции на Каунти-роуд. Неизвестный открыл огонь по гостям выпускного бала, всем пострадавшим от 15 до 19 лет.

Место стрельбы в Техасе. Фото © KFDM

Место стрельбы в Техасе. Фото © KFDM

После сообщения в полицию на место трагедии прибыли силовики и скорая. Часть пострадавших госпитализировали в Мемориальную больницу Джаспера, остальных — в клинику Кристус-Сент-Элизабет. Полиция выясняет обстоятельства нападения.

Ещё один подросток устроил "шуточную" стрельбу из пневмата в российской школе

Ещё один подросток устроил "шуточную" стрельбу из пневмата в российской школе

Ранее Лайф сообщал, что в Иерусалиме разыскивают злоумышленника, устроившего стрельбу возле базы пограничной полиции. Ранения получили два человека.

Ирина Фальке
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