В Иерусалиме разыскивают злоумышленника, устроившего стрельбу возле базы пограничной полиции

Неизвестный устроил стрельбу возле базы пограничной полиции в Иерусалиме, пострадало два человека. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на официального представителя израильской полиции.

Изначально врачи оказали пострадавшим в возрасте 48 и 50 лет помощь на месте, а потом госпитализировали. Указывается, что двое раненых — ультраортодоксальные мужчины. Они направлялись на утреннюю молитву, когда началась стрельба. По данным газеты The Times of Israel, пострадавшие ехали на машине. Предполагается, что злоумышленник скрылся с места происшествия пешком. Теперь полиция разыскивает подозреваемого. Кроме того, правоохранители нашли недалеко от места нападения самодельный пистолет-пулемёт Carlo.