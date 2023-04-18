В Иерусалиме разыскивают злоумышленника, устроившего стрельбу возле базы пограничной полиции
Два человека пострадали во время стрельбы в Иерусалиме
Неизвестный устроил стрельбу возле базы пограничной полиции в Иерусалиме, пострадало два человека. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на официального представителя израильской полиции.
Полиция на месте стрельбы в Иерусалиме разыскивает подозреваемого. Видео © t.me / Yediotnews
"Во вторник утром в Иерусалиме произошла стрельба возле базы пограничной полиции. <...> В результате нападения два человека получили ранения средней степени тяжести", — говорится в публикации.
Оружие, которое нашли недалеко от места стрельбы. Фото © t.me / Yediotnews
Изначально врачи оказали пострадавшим в возрасте 48 и 50 лет помощь на месте, а потом госпитализировали. Указывается, что двое раненых — ультраортодоксальные мужчины. Они направлялись на утреннюю молитву, когда началась стрельба. По данным газеты The Times of Israel, пострадавшие ехали на машине. Предполагается, что злоумышленник скрылся с места происшествия пешком. Теперь полиция разыскивает подозреваемого. Кроме того, правоохранители нашли недалеко от места нападения самодельный пистолет-пулемёт Carlo.
Ранее в мечети Аль-Акса на Храмовой горе произошли столкновения между палестинцами и израильской полицией. Пострадало около ста человек, ещё порядка четырёхсот было задержано. А 9 апреля палестинцы забаррикадировались в святыне. Через два дня в Иерусалиме закрыли Храмовую гору для евреев до конца Рамадана.
t.me / Yediotnews