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8 апреля, 22:48

Палестинцы создали баррикады на Храмовой горе

The Jerusalem Post: Сотни палестинцев забаррикадировались на Храмовой горе

В Иерусалиме палестинцы забаррикадировались в мечети Аль-Акса на Храмовой горе. Не исключены столкновения с полицией: она может применить силу для их разгона. Об этом пишет израильское издание The Jerusalem Post.

По данным газеты, стражи порядка уже находятся на территории комплекса, где расположена мечеть. Начальник местной полиции в распространённом заявлении заверил, что они "привержены сохранению мира и безопасности".

"Мы будем действовать с оперативной готовностью и высокой бдительностью, чтобы верующие могли безопасно и мирно исполнить свой религиозный долг", — написал он в "Твиттере".

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Напомним, 5 апреля около ста палестинцев пострадали в ходе столкновений с полицией Израиля в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. По итогам рейда задержали примерно 400 человек.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ATEF SAFADI

Андрей Григорьев
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