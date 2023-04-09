Палестинцы создали баррикады на Храмовой горе

В Иерусалиме палестинцы забаррикадировались в мечети Аль-Акса на Храмовой горе. Не исключены столкновения с полицией: она может применить силу для их разгона. Об этом пишет израильское издание The Jerusalem Post.

По данным газеты, стражи порядка уже находятся на территории комплекса, где расположена мечеть. Начальник местной полиции в распространённом заявлении заверил, что они "привержены сохранению мира и безопасности".

"Мы будем действовать с оперативной готовностью и высокой бдительностью, чтобы верующие могли безопасно и мирно исполнить свой религиозный долг", — написал он в "Твиттере".