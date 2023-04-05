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5 апреля, 05:10

Израильская полиция жёстко разогнала молящихся палестинцев в мечети Иерусалима

Около 100 палестинцев пострадали при рейде полиции Израиля в мечеть Аль-Акса

Около ста палестинцев пострадали в ходе столкновений с полицией Израиля в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. По итогам рейда задержали примерно 400 человек. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

Израильские силы ворвались в мечеть вечером 4 апреля, применив светошумовые гранаты и слезоточивый газ, а также резиновые пули и дубинки. При этом полиция не позволяла медикам добраться до места происшествия.

Столкновения израильской полиции с палестинцами в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Видео © Twitter / CJ Werleman

Девять ракет выпущено в сторону Израиля из сектора Газа

Девять ракет выпущено в сторону Израиля из сектора Газа

Министерства иностранных дел Египта, Иордании и Саудовской Аравии уже осудили произошедшее.

Ранее Лайф сообщал, что ракетный удар Израиля по окрестностям Дамаска и южной части Сирии привёл к гибели по меньшей мере двух мирных жителей. Ракеты были выпущены из района оккупированных Израилем Голанских высот, большинство из них были перехвачены средствами сирийской ПВО.

Обложка ©

Twitter / Abier

Юлия Коновалова
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