Израильская полиция жёстко разогнала молящихся палестинцев в мечети Иерусалима
Около 100 палестинцев пострадали при рейде полиции Израиля в мечеть Аль-Акса
Около ста палестинцев пострадали в ходе столкновений с полицией Израиля в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. По итогам рейда задержали примерно 400 человек. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.
Израильские силы ворвались в мечеть вечером 4 апреля, применив светошумовые гранаты и слезоточивый газ, а также резиновые пули и дубинки. При этом полиция не позволяла медикам добраться до места происшествия.
Столкновения израильской полиции с палестинцами в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Видео © Twitter / CJ Werleman
Министерства иностранных дел Египта, Иордании и Саудовской Аравии уже осудили произошедшее.
Ранее Лайф сообщал, что ракетный удар Израиля по окрестностям Дамаска и южной части Сирии привёл к гибели по меньшей мере двух мирных жителей. Ракеты были выпущены из района оккупированных Израилем Голанских высот, большинство из них были перехвачены средствами сирийской ПВО.
Twitter / Abier