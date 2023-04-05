Израильская полиция жёстко разогнала молящихся палестинцев в мечети Иерусалима

Около ста палестинцев пострадали в ходе столкновений с полицией Израиля в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. По итогам рейда задержали примерно 400 человек. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

Израильские силы ворвались в мечеть вечером 4 апреля, применив светошумовые гранаты и слезоточивый газ, а также резиновые пули и дубинки. При этом полиция не позволяла медикам добраться до места происшествия.

Столкновения израильской полиции с палестинцами в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Видео © Twitter / CJ Werleman

Министерства иностранных дел Египта, Иордании и Саудовской Аравии уже осудили произошедшее.