Девять ракет было выпущено из сектора Газа в сторону Израиля, четыре из них перехвачены системой ПВО "Железный купол". Об этом сообщает AFP.

Девять ракет выпущено в сторону Израиля из сектора Газа. Обложка © twitter / factal / lionsoflevant

"Сегодня вечером из сектора Газа выпустили девять ракет по Израилю. Четыре из них были перехвачены "Железным куполом". После повторного сигнала тревоги из сектора Газа было выпущено ещё четыре ракеты, которые упали на открытой местности", — сообщила армейская пресс-служба.

Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия в Сети. На них видна серия ярких вспышек в небе.