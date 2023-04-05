Девять ракет выпущено в сторону Израиля из сектора Газа
Девять ракет было выпущено из сектора Газа в сторону Израиля, четыре из них перехвачены системой ПВО "Железный купол". Об этом сообщает AFP.
Девять ракет выпущено в сторону Израиля из сектора Газа. Обложка © twitter / factal / lionsoflevant
"Сегодня вечером из сектора Газа выпустили девять ракет по Израилю. Четыре из них были перехвачены "Железным куполом". После повторного сигнала тревоги из сектора Газа было выпущено ещё четыре ракеты, которые упали на открытой местности", — сообщила армейская пресс-служба.
Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия в Сети. На них видна серия ярких вспышек в небе.
Ранее Лайф писал, что ракетный удар Израиля по окрестностям Дамаска и южной части Сирии привёл к гибели по меньшей мере двух мирных жителей. Ракеты были выпущены из района оккупированных Израилем Голанских высот, большинство из них перехватили средства сирийской ПВО.
Кадр видео Twitter / factal