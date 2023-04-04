ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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3 апреля, 23:38

Два человека погибли после авиаударов Израиля по окрестностям Дамаска и югу Сирии

Ракетный удар Израиля по окрестностям Дамаска и южной части Сирии привёл к гибели по меньшей мере двух мирных жителей. Об этом сообщило Минобороны страны.

Кроме того, атака нанесла материальный ущерб. Ракеты были выпущены из района оккупированных Израилем Голанских высот. В ведомстве указали, что большинство из них перехватили средства сирийской ПВО.

Сирия задействовала силы ПВО для отражения израильской ракетной атаки

Сирия задействовала силы ПВО для отражения израильской ракетной атаки

Как писал Лайф, несколько дней назад Израиль нанёс авиаудары по сирийской армии в окрестностях Дамаска. Там также были задействованы силы противовоздушной обороны.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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