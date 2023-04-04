Два человека погибли после авиаударов Израиля по окрестностям Дамаска и югу Сирии
Ракетный удар Израиля по окрестностям Дамаска и южной части Сирии привёл к гибели по меньшей мере двух мирных жителей. Об этом сообщило Минобороны страны.
Кроме того, атака нанесла материальный ущерб. Ракеты были выпущены из района оккупированных Израилем Голанских высот. В ведомстве указали, что большинство из них перехватили средства сирийской ПВО.
Как писал Лайф, несколько дней назад Израиль нанёс авиаудары по сирийской армии в окрестностях Дамаска. Там также были задействованы силы противовоздушной обороны.
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