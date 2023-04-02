Сирия задействовала силы ПВО для отражения израильской ракетной атаки

В Сирии силы противовоздушной обороны (ПВО) задействованы для удара по воздушным целям над провинцией Хомс. Как пишет телеканал "Аль-Ихбария", там отражают израильскую ракетную атаку.

В сообщении телеканала говорится, что зенитчики отражают "агрессивное нападение Израиля на военные позиции в Хомсе", они "поразили несколько ракет".