Сирия задействовала силы ПВО для отражения израильской ракетной атаки
В Сирии силы противовоздушной обороны (ПВО) задействованы для удара по воздушным целям над провинцией Хомс. Как пишет телеканал "Аль-Ихбария", там отражают израильскую ракетную атаку.
В сообщении телеканала говорится, что зенитчики отражают "агрессивное нападение Израиля на военные позиции в Хомсе", они "поразили несколько ракет".
Как сообщал Лайф, три дня назад Израиль нанёс авиаудары по сирийской армии в окрестностях Дамаска. Там тоже были задействованы силы противовоздушной обороны.
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Zuma/TASS