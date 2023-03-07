Израиль нанёс авиаудар по аэропорту сирийского Алеппо

В сирийском Алеппо приостановлена работа международного аэропорта Эн-Найраб после авиационного удара со стороны Военно-воздушных сил Израиля. Об этом сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Гуринов.

По данным российских военных, удар был нанесён в ночь на 7 марта. Израиль задействовал для этого четыре тактических истребителя F-16.

"Повреждены взлётно-посадочная полоса и радиолокатор. Работа аэропорта временно приостановлена, в связи с чем доставка гуманитарных грузов из зарубежных стран не осуществляется", — сказал Гуринов в ходе брифинга.

По его словам, в связи с последствиями авиаудара появились проблемы с доставкой гуманитарной помощи в районы провинции Алеппо, пострадавшие от февральского землетрясения.