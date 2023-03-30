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30 марта, 01:33

Израиль нанёс авиаудары по сирийской армии в окрестностях Дамаска, сработала ПВО

Средства противовоздушной обороны Сирии отражают воздушные атаки по окрестностям Дамаска. Об этом информирует сирийский телеканал Al-Ikhbariya, сообщения подтвердили в Минобороны страны. Ранения получили двое военнослужащих.

"Поздно вечером в среду был нанесён авиаудар по окрестностям Дамаска", — говорится в записи.

Последствия израильского удара по сирийской армии в окрестностях Дамаска. Видео © Twitter / غرب آسيا - عاجل

Авиаудары пришлись по позициям сирийской армии в районе Аль-Мидан. Двое военных получили ранения, также был нанесён некоторый материальный ущерб. По данным СМИ, за нападение ответственен Израиль.

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Ранее в ночь на 19 февраля системы противовоздушной обороны в Сирии сработали для отражения атаки в небе над Дамаском. Было атаковано несколько целей. Одна из ракет попала в жилой дом. В прошлый раз масштабная атака по целям в Сирии со стороны Израиля была осуществлена в начале января.

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Кадр видео Twitter / غرب آسيا - عاجل

Юлия Коновалова
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