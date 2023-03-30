Израиль нанёс авиаудары по сирийской армии в окрестностях Дамаска, сработала ПВО

Авиаудары пришлись по позициям сирийской армии в районе Аль-Мидан. Двое военных получили ранения, также был нанесён некоторый материальный ущерб. По данным СМИ, за нападение ответственен Израиль.

Ранее в ночь на 19 февраля системы противовоздушной обороны в Сирии сработали для отражения атаки в небе над Дамаском. Было атаковано несколько целей. Одна из ракет попала в жилой дом. В прошлый раз масштабная атака по целям в Сирии со стороны Израиля была осуществлена в начале января.