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5 апреля, 05:22

Самолёты ВС Израиля нанесли удары по сектору Газа в ответ на запуск девяти ракет

Reuters: Самолёты Вооружённых сил Израиля нанесли удары по сектору Газа

Самолеты Вооружённых сил Израиля нанесли удары по сектору Газа в ответ на запуск девяти ракет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.

"Израильские самолёты наносят удары по сектору Газа после ракетных обстрелов со стороны анклава на фоне напряжённости в [мечети] Аль-Акса", — пишет агентство.

Армия обороны Израиля сообщила о нанесении удара по сектору Газа

Армия обороны Израиля сообщила о нанесении удара по сектору Газа

Ранее сообщалось, что из сектора Газа в сторону Израиля было выпущено девять ракет, четыре из них перехватила система ПВО "Железный купол". Это произошло на фоне столкновений палестинцев и полиции Израиля в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Около 100 человек пострадало, порядка 400 задержано.

Обложка ©

ТАСС / dpa / picture-alliance

Никита Никонов
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