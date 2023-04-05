Самолёты ВС Израиля нанесли удары по сектору Газа в ответ на запуск девяти ракет
Reuters: Самолёты Вооружённых сил Израиля нанесли удары по сектору Газа
Самолеты Вооружённых сил Израиля нанесли удары по сектору Газа в ответ на запуск девяти ракет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.
"Израильские самолёты наносят удары по сектору Газа после ракетных обстрелов со стороны анклава на фоне напряжённости в [мечети] Аль-Акса", — пишет агентство.
Ранее сообщалось, что из сектора Газа в сторону Израиля было выпущено девять ракет, четыре из них перехватила система ПВО "Железный купол". Это произошло на фоне столкновений палестинцев и полиции Израиля в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Около 100 человек пострадало, порядка 400 задержано.
ТАСС / dpa / picture-alliance