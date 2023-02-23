Армия обороны Израиля сообщила о нанесении удара по сектору Газа

Армия обороны Израиля нанесла удар по территории сектора Газа. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ в телеграм-канале.

Израиль ответил на выпущенные из сектора Газа ракеты. Видео © Twitter / RochexRB27

"Армия обороны Израиля в настоящее время наносит удар в секторе Газа. Подробности позже", — указывается в публикации.

В пресс-службе уточнили, что удары нанесены по месту производства оружия и военному комплексу, который принадлежит палестинскому движению ХАМАС. Они находятся в центральной и северной частях сектора Газа. В твиттере ЦАХАЛ добавили, что военный комплекс ХАМАС расположен рядом с мечетью, поликлиникой, гостиницей, полицейским участком и школой.

"Это служит ещё одним свидетельством того, как террористическая организация ХАМАС эксплуатирует гражданское население Газы, преднамеренно размещая своё вооружение в центре жилых районов", — сообщили в ведомстве.