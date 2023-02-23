Армия обороны Израиля сообщила о нанесении удара по сектору Газа
Армия обороны Израиля нанесла удар по территории сектора Газа. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ в телеграм-канале.
Израиль ответил на выпущенные из сектора Газа ракеты. Видео © Twitter / RochexRB27
"Армия обороны Израиля в настоящее время наносит удар в секторе Газа. Подробности позже", — указывается в публикации.
В пресс-службе уточнили, что удары нанесены по месту производства оружия и военному комплексу, который принадлежит палестинскому движению ХАМАС. Они находятся в центральной и северной частях сектора Газа. В твиттере ЦАХАЛ добавили, что военный комплекс ХАМАС расположен рядом с мечетью, поликлиникой, гостиницей, полицейским участком и школой.
"Это служит ещё одним свидетельством того, как террористическая организация ХАМАС эксплуатирует гражданское население Газы, преднамеренно размещая своё вооружение в центре жилых районов", — сообщили в ведомстве.
Ранее системы ПВО Израиля перехватили пять выпущенных из сектора Газа ракет. Одна из них упала на открытой местности.
Twitter / RochexRB27