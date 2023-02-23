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23 февраля, 05:33

Армия обороны Израиля сообщила о нанесении удара по сектору Газа

Армия обороны Израиля нанесла удар по территории сектора Газа. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ в телеграм-канале.

Израиль ответил на выпущенные из сектора Газа ракеты. Видео © Twitter / RochexRB27

"Армия обороны Израиля в настоящее время наносит удар в секторе Газа. Подробности позже", — указывается в публикации.

В пресс-службе уточнили, что удары нанесены по месту производства оружия и военному комплексу, который принадлежит палестинскому движению ХАМАС. Они находятся в центральной и северной частях сектора Газа. В твиттере ЦАХАЛ добавили, что военный комплекс ХАМАС расположен рядом с мечетью, поликлиникой, гостиницей, полицейским участком и школой.

"Это служит ещё одним свидетельством того, как террористическая организация ХАМАС эксплуатирует гражданское население Газы, преднамеренно размещая своё вооружение в центре жилых районов", — сообщили в ведомстве.

Система ПВО Израиля перехватила выпущенную из сектора Газа ракету

Система ПВО Израиля перехватила выпущенную из сектора Газа ракету

Ранее системы ПВО Израиля перехватили пять выпущенных из сектора Газа ракет. Одна из них упала на открытой местности.

Обложка ©

Twitter / RochexRB27

Светлана Оперук
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