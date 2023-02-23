Из сектора Газа в сторону Израиля выпустили шесть ракет

Системы противовоздушной обороны Израиля перехватили пять выпущенных из сектора Газа ракет, одна упала на открытой местности. Об этом сообщила Армия обороны страны.

В сторону Израиля из сектора Газа выпустили шесть ракет. Видео © Twitter / Joe Truzman

"Шесть ракет было выпущено в сторону израильской территории. Пять ракет было перехвачено средствами ПВО армии обороны Израиля, одна ракета упала на открытой местности", — сообщили в пресс-службе.

Перед этим в израильских городах Ашкелон, Сдерот, а также в районе, прилегающем к сектору Газа, прозвучали сирены.