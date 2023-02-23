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23 февраля, 03:13

Из сектора Газа в сторону Израиля выпустили шесть ракет

Армия обороны Израиля сообщила о шести ракетах, выпущенных из сектора Газа

Системы противовоздушной обороны Израиля перехватили пять выпущенных из сектора Газа ракет, одна упала на открытой местности. Об этом сообщила Армия обороны страны.

В сторону Израиля из сектора Газа выпустили шесть ракет. Видео © Twitter / Joe Truzman

"Шесть ракет было выпущено в сторону израильской территории. Пять ракет было перехвачено средствами ПВО армии обороны Израиля, одна ракета упала на открытой местности", — сообщили в пресс-службе.

Перед этим в израильских городах Ашкелон, Сдерот, а также в районе, прилегающем к сектору Газа, прозвучали сирены.

Израиль сообщил, что срабатывание сирен на юге страны не было вызвано ракетным обстрелом

Израиль сообщил, что срабатывание сирен на юге страны не было вызвано ракетным обстрелом

Напомним, 11 февраля система ПВО Израиля перехватила выпущенную из сектора Газа ракету. На юге страны сработали сирены воздушной тревоги, предупреждающие о возможном ракетном ударе.

Обложка ©

Кадр видео Twitter / Joe Truzman

Иван Косицын
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