Из сектора Газа в сторону Израиля выпустили шесть ракет
Армия обороны Израиля сообщила о шести ракетах, выпущенных из сектора Газа
Системы противовоздушной обороны Израиля перехватили пять выпущенных из сектора Газа ракет, одна упала на открытой местности. Об этом сообщила Армия обороны страны.
В сторону Израиля из сектора Газа выпустили шесть ракет. Видео © Twitter / Joe Truzman
"Шесть ракет было выпущено в сторону израильской территории. Пять ракет было перехвачено средствами ПВО армии обороны Израиля, одна ракета упала на открытой местности", — сообщили в пресс-службе.
Перед этим в израильских городах Ашкелон, Сдерот, а также в районе, прилегающем к сектору Газа, прозвучали сирены.
Напомним, 11 февраля система ПВО Израиля перехватила выпущенную из сектора Газа ракету. На юге страны сработали сирены воздушной тревоги, предупреждающие о возможном ракетном ударе.
Кадр видео Twitter / Joe Truzman