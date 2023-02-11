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11 февраля, 17:56

Система ПВО Израиля перехватила выпущенную из сектора Газа ракету

Ракета, выпущенная по израильской территории из сектора Газа, была перехвачена системой противовоздушной обороны. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Из сектора Газа была выпущена ракета, которая была перехвачена системой ПВО Армии обороны Израиля", — говорится в сообщении.

Израильские СМИ объявили, что на юге страны сработали сирены воздушной тревоги, предупреждающие о возможном ракетном ударе. Такие сигналы, в частности, прозвучали в пригороде городов Сдерот и Нетивот, которые прилегают к сектору Газа.

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А в начале февраля сообщалось, что Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по целям в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел южных регионов страны. Подробности о целях и результатах этих действий не приводятся.

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ТАСС / AP / Ariel Schalit

Наталья Исакова
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