Система ПВО Израиля перехватила выпущенную из сектора Газа ракету

Ракета, выпущенная по израильской территории из сектора Газа, была перехвачена системой противовоздушной обороны. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Из сектора Газа была выпущена ракета, которая была перехвачена системой ПВО Армии обороны Израиля", — говорится в сообщении.

Израильские СМИ объявили, что на юге страны сработали сирены воздушной тревоги, предупреждающие о возможном ракетном ударе. Такие сигналы, в частности, прозвучали в пригороде городов Сдерот и Нетивот, которые прилегают к сектору Газа.