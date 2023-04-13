В Иерусалиме предотвратили готовившуюся в дни Песаха кровавую резню

Израильская полиция предотвратила теракт, запланированный жителем Восточного Иерусалима во время Песаха — одного из главных иудейских праздников, сообщает The Jerusalem Post.

По данным издания, внимание правоохранителей привлёк 37-летний палестинец из района А-Тур, который нарушил судебный запрет на приближение к Старому городу. Ранее его уже задерживали за вывешивание на Храмовой горе флагов террористической организации. В ходе допроса выяснилось, что злоумышленник собирался устроить резню, убивая случайных прохожих ножом, который он взял в ресторане, где работает поваром. В итоге мужчину арестовали.

"Пресечение этого нападения стало возможным благодаря бдительности и готовности сотрудников полиции, которые предотвратили человеческие жертвы", — заявили журналистам в полиции Израиля.

Напомним, Песах также называют еврейской Пасхой, он отмечается в память об исходе еврейского народа из Египта. Празднование начинается накануне 15-го дня месяца нисан по еврейскому календарю и продолжается в Израиле семь дней, а за его пределами — восемь. В этом году Песах выпал на 5 апреля.