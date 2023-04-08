Посольство: Данных о пострадавших в теракте в Тель-Авиве россиянах нет

В Посольство РФ в Израиле пока не поступала информация о россиянах, которые могли пострадать в результате теракта в Тель-Авиве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диппредставительство.

Дипломаты добавили, что консульский отдел посольства в настоящее время продолжает следить за ситуацией и находится в контакте с израильской стороной.

"Обращений от конкретных лиц в наш адрес [в связи с терактом] не поступало", — отметили представители дипмиссии.