Посольство: Данных о пострадавших в теракте в Тель-Авиве россиянах нет
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В Посольство РФ в Израиле пока не поступала информация о россиянах, которые могли пострадать в результате теракта в Тель-Авиве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диппредставительство.
Дипломаты добавили, что консульский отдел посольства в настоящее время продолжает следить за ситуацией и находится в контакте с израильской стороной.
"Обращений от конкретных лиц в наш адрес [в связи с терактом] не поступало", — отметили представители дипмиссии.
Напомним, нападение было совершено вечером 7 апреля на набережной Чарльза Клора в центре Тель-Авива. Сбив пешеходов, террорист попытался открыть огонь по прохожим, но был застрелен оказавшимся рядом с местом событий полицейским. В результате нападения, которое МИД Израиля сразу назвал террористическим актом, были ранены семь туристов, также известно об одном погибшем.