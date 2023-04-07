В Израиле после теракта мобилизуют резервы военной полиции и армии

В Израиле премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил мобилизовать все резервные роты военной полиции и дополнительные армейские силы. Об этом сообщила канцелярия премьера после того, как в Тель-Авиве был совершён террористический акт.

Ликвидация террориста в Тель-Авиве. Видео © Twitter / JawadAbubakar7

"Глава правительства отдал распоряжение полиции Израиля мобилизовать все резервные роты МАГАВ (военной полиции. — Прим. Лайфа), Армии обороны Израиля — мобилизовать дополнительные силы", — сообщили в канцелярии премьера.

Там добавили, что Нетаньяху проинформирован о ситуации в Тель-Авиве, он призвал граждан следовать указаниям служб безопасности.