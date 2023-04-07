В Израиле после теракта мобилизуют резервы военной полиции и армии
Нетаньяху из-за теракта в Тель-Авиве приказал мобилизовать резервы военной полиции
В Израиле премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил мобилизовать все резервные роты военной полиции и дополнительные армейские силы. Об этом сообщила канцелярия премьера после того, как в Тель-Авиве был совершён террористический акт.
Ликвидация террориста в Тель-Авиве. Видео © Twitter / JawadAbubakar7
"Глава правительства отдал распоряжение полиции Израиля мобилизовать все резервные роты МАГАВ (военной полиции. — Прим. Лайфа), Армии обороны Израиля — мобилизовать дополнительные силы", — сообщили в канцелярии премьера.
Там добавили, что Нетаньяху проинформирован о ситуации в Тель-Авиве, он призвал граждан следовать указаниям служб безопасности.
По последним данным, в результате нападения, которое МИД Израиля сразу назвал террористическим актом, в Тель-Авиве были ранены семь человек — все они туристы. Один из них скончался, остальные госпитализированы. Напавший ликвидирован полицией на месте преступления.
Twitter / JawadAbubakar7