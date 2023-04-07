В Тель-Авиве водитель протаранил людей, а затем вышел их расстреливать
В Тель-Авиве автомобиль протаранил людей, водителя нейтрализовали
Автомобиль сбил пешеходов в Тель-Авиве. Фото © Twitter / HenMazzig
На набережной в Тель-Авиве автомобиль сбил группу пешеходов, водителя нейтрализовали. Об этом сообщили в полиции.
Ситуация в Тель-Авиве после инцидента со сбившем людей автомобилем. Видео © Telegram / Trueisraelchat
"Автомобиль наехал на несколько человек на набережной Чарльза Клора в Тель-Авиве и перевернулся", — говорится в сообщении полиции.
В свою очередь в МИД Израиля уточнили, что "в результате теракта на набережной" пострадали семь человек. в том числе двое получили тяжёлые травмы. А радиостанция "Кан" уточняет, что террорист совершил наезд на нескольких пешеходов, затем вышел из машины и попытался стрелять из них, но был ликвидирован полицией.
Напомним, в последние дни в Израиле обострилась ситуация с безопасностью. По нему был нанесён удар большим количеством ракет из Ливана, ЦАХАЛ ответил тем же. Также израильская армия ударила по объектам в секторе Газа. Всё это происходит на фоне недавних массовых акций против судебной реформы в стране.