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7 апреля, 19:10

В Тель-Авиве водитель протаранил людей, а затем вышел их расстреливать

В Тель-Авиве автомобиль протаранил людей, водителя нейтрализовали

<p>Автомобиль сбил пешеходов в Тель-Авиве. Фото © Twitter / HenMazzig</p>

Автомобиль сбил пешеходов в Тель-Авиве. Фото © Twitter / HenMazzig

На набережной в Тель-Авиве автомобиль сбил группу пешеходов, водителя нейтрализовали. Об этом сообщили в полиции.

Ситуация в Тель-Авиве после инцидента со сбившем людей автомобилем. Видео © Telegram / Trueisraelchat

"Автомобиль наехал на несколько человек на набережной Чарльза Клора в Тель-Авиве и перевернулся", — говорится в сообщении полиции.

В свою очередь в МИД Израиля уточнили, что "в результате теракта на набережной" пострадали семь человек. в том числе двое получили тяжёлые травмы. А радиостанция "Кан" уточняет, что террорист совершил наезд на нескольких пешеходов, затем вышел из машины и попытался стрелять из них, но был ликвидирован полицией.

Напомним, в последние дни в Израиле обострилась ситуация с безопасностью. По нему был нанесён удар большим количеством ракет из Ливана, ЦАХАЛ ответил тем же. Также израильская армия ударила по объектам в секторе Газа. Всё это происходит на фоне недавних массовых акций против судебной реформы в стране.

Андрей Григорьев
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