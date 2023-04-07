В Тель-Авиве водитель протаранил людей, а затем вышел их расстреливать

На набережной в Тель-Авиве автомобиль сбил группу пешеходов, водителя нейтрализовали. Об этом сообщили в полиции.

Ситуация в Тель-Авиве после инцидента со сбившем людей автомобилем. Видео © Telegram / Trueisraelchat

"Автомобиль наехал на несколько человек на набережной Чарльза Клора в Тель-Авиве и перевернулся", — говорится в сообщении полиции.

В свою очередь в МИД Израиля уточнили, что "в результате теракта на набережной" пострадали семь человек. в том числе двое получили тяжёлые травмы. А радиостанция "Кан" уточняет, что террорист совершил наезд на нескольких пешеходов, затем вышел из машины и попытался стрелять из них, но был ликвидирован полицией.