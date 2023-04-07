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7 апреля, 01:12

Израильская армия нанесла удары по территории Ливана

Армия обороны Израиля сообщила о нанесении ударов по территории Ливана. Эти действия последовали за ударами по сектору Газа.

"Армия обороны Израиля атакует Ливан. Подробности последуют", — заявили на странице ЦАХАЛ в "Твиттере".

По данным AFP, слышны взрывы в районе города Тир на юге Ливана. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Армия Израиля назвала цели ударов в секторе Газа

Армия Израиля назвала цели ударов в секторе Газа

Напомним, 6 апреля по территории Израиля со стороны Ливана было выпущено по меньшей мере 34 ракеты, большинство были сбиты. Глава Минобороны Израиля Йоав Галант призвал военное руководство страны подготовиться к любым ответным мерам после ракетной атаки. А с наступлением темноты Израиль нанёс удары по сектору Газа. Власти Ливана меж тем осудили действия группировки, которая воспользовалась территорией страны для ударов по Израилю.

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Wikipedia / TSGT KEVIN J. GRUENWALD

Андрей Григорьев
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