Израильская армия нанесла удары по территории Ливана
Армия обороны Израиля сообщила о нанесении ударов по территории Ливана. Эти действия последовали за ударами по сектору Газа.
"Армия обороны Израиля атакует Ливан. Подробности последуют", — заявили на странице ЦАХАЛ в "Твиттере".
По данным AFP, слышны взрывы в районе города Тир на юге Ливана. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.
Напомним, 6 апреля по территории Израиля со стороны Ливана было выпущено по меньшей мере 34 ракеты, большинство были сбиты. Глава Минобороны Израиля Йоав Галант призвал военное руководство страны подготовиться к любым ответным мерам после ракетной атаки. А с наступлением темноты Израиль нанёс удары по сектору Газа. Власти Ливана меж тем осудили действия группировки, которая воспользовалась территорией страны для ударов по Израилю.
Wikipedia / TSGT KEVIN J. GRUENWALD