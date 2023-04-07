Израильская армия нанесла удары по территории Ливана

Армия обороны Израиля сообщила о нанесении ударов по территории Ливана. Эти действия последовали за ударами по сектору Газа.

"Армия обороны Израиля атакует Ливан. Подробности последуют", — заявили на странице ЦАХАЛ в "Твиттере".

По данным AFP, слышны взрывы в районе города Тир на юге Ливана. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.