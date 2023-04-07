Израиль нанёс массированные удары по сектору Газа

Армия обороны Израиля заявила, что начала наносить удары по позициям в секторе Газа. Сообщение об этом появилось в официальных аккаунтах ЦАХАЛ в соцсетях.

Удары Израиля по сектору Газа. Видео © Twitter \ imtheallseeing \ eye_peoples

"Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по сектору Газа. Подробности последуют", — говорится там.