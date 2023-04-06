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6 апреля, 15:22

Reuters: За ракетными обстрелами севера Израиля стоят палестинские группировки

<p>Последствия обстрела Израиля со стороны Ливана. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/AiNewsReport/status/1643993566073741312/photo/3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">AiNewsReport</a></p>

Последствия обстрела Израиля со стороны Ливана. Обложка © Twitter / AiNewsReport

За ракетными обстрелами севера Израиля стоят палестинские группировки, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на три источника.

По их данным, шиитская группировка "Хезболлах", чьи отряды дислоцируются, в частности, в южных районах Ливана, к сегодняшней атаке Израиля не имеет никакого отношения. Подробностей о том, какие именно палестинские группировки могут стоять за обстрелом израильских земель, собеседники агентства не уточнили.

Израиль и Ливан обменялись ракетными ударами

Израиль и Ливан обменялись ракетными ударами

Как ранее рассказывал Лайф, по территории Израиля со стороны Ливана 6 апреля было выпущено по меньшей мере 34 ракеты, 25 из них были перехвачены системой ПВО, пять упали на израильской территории. Из-за инцидента приостановил работу международный аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве.


Наталья Исакова
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