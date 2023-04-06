Reuters: За ракетными обстрелами севера Израиля стоят палестинские группировки

За ракетными обстрелами севера Израиля стоят палестинские группировки, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на три источника.

По их данным, шиитская группировка "Хезболлах", чьи отряды дислоцируются, в частности, в южных районах Ливана, к сегодняшней атаке Израиля не имеет никакого отношения. Подробностей о том, какие именно палестинские группировки могут стоять за обстрелом израильских земель, собеседники агентства не уточнили.