Ливан выпустил по Израилю более 30 ракет

С территории Ливана по Израилю за последнее время выпущено по меньшей мере 34 ракеты, 25 из них были перехвачены системой ПВО, пять упали на израильской территории.

Последствия удара Ливана по Израилю. Видео © Twitter / David Saranga

"Первоначальное расследование выявило 34 ракеты, выпущенные с ливанской территории по территории Израиля. 25 ракет были перехвачены системой ПВО Армии обороны Израиля. Пять ракет упали на территории Израиля. Что касается четырёх дополнительных пусков, информация о местонахождении ракет уточняется", — говорится в заявлении пресс-службы Армии обороны Израиля.

Местные журналисты сообщают, что из-за инцидента приостановил работу международный аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве.