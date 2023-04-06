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6 апреля, 12:55

Израиль и Ливан обменялись ракетными ударами

Израиль обстрелял Ливан в ответ на запуск ракет по своей территории

Ливанские силы безопасности сообщили про обстрел южных районов страны со стороны Армии обороны Израиля. Об этом рассказал телеканал "Аль-Маядин".

Уточняется, что Израиль обстрелял Ливан в ответ на произведённый им запуск ракет по северной части государства. Удар Израиля пришёлся на населённый пункт Эль-Клейла, недалеко от города Тира.

Обстрел Израиля со стороны Ливана. Видео © Twitter / Yosef Yisrael / Hananya Naftali

После обстрела со стороны Ливана премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал оперативное совещание. На него приглашены руководители силовых структур.

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"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху регулярно получает информацию о происходящем и проведёт оперативное совещание с руководством системы безопасности", — сообщила канцелярия главы правительства.

Ранее Лайф писал о том, что самолёты Вооружённых сил Израиля нанесли удары по сектору Газа в ответ на запуск девяти ракет.

Обложка ©

Getty Images / NurPhoto

Илья Суриков
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