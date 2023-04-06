Израиль и Ливан обменялись ракетными ударами
Израиль обстрелял Ливан в ответ на запуск ракет по своей территории
Ливанские силы безопасности сообщили про обстрел южных районов страны со стороны Армии обороны Израиля. Об этом рассказал телеканал "Аль-Маядин".
Уточняется, что Израиль обстрелял Ливан в ответ на произведённый им запуск ракет по северной части государства. Удар Израиля пришёлся на населённый пункт Эль-Клейла, недалеко от города Тира.
Обстрел Израиля со стороны Ливана. Видео © Twitter / Yosef Yisrael / Hananya Naftali
После обстрела со стороны Ливана премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал оперативное совещание. На него приглашены руководители силовых структур.
"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху регулярно получает информацию о происходящем и проведёт оперативное совещание с руководством системы безопасности", — сообщила канцелярия главы правительства.
Ранее Лайф писал о том, что самолёты Вооружённых сил Израиля нанесли удары по сектору Газа в ответ на запуск девяти ракет.
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