В Минобороны Израиля призвали готовиться к любым ответным мерам на удар Ливана

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант призвал военное руководство государства подготовиться к любым ответным мерам после ракетного обстрела со стороны Ливана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства еврейской страны.

"По завершении совещания [с руководителями оборонных структур] министр дал указание оборонным структурам подготовить любые возможные ответы на недавние события перед обсуждением, которое состоится во время встречи военно-политического кабинета этим вечером", — сказано в заявлении Минобороны.

По данным Минобороны, в ходе совещания был также затронут вопрос запусков ракет из сектора Газа.