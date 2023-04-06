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6 апреля, 18:05

В Минобороны Израиля призвали готовиться к любым ответным мерам на удар Ливана

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант призвал военное руководство государства подготовиться к любым ответным мерам после ракетного обстрела со стороны Ливана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства еврейской страны.

"По завершении совещания [с руководителями оборонных структур] министр дал указание оборонным структурам подготовить любые возможные ответы на недавние события перед обсуждением, которое состоится во время встречи военно-политического кабинета этим вечером", — сказано в заявлении Минобороны.

По данным Минобороны, в ходе совещания был также затронут вопрос запусков ракет из сектора Газа.

Reuters: За ракетными обстрелами севера Израиля стоят палестинские группировки

Reuters: За ракетными обстрелами севера Израиля стоят палестинские группировки

Как ранее сообщал Лайф, по территории Израиля со стороны Ливана 6 апреля было выпущено по меньшей мере 34 ракеты, 25 из них были перехвачены системой ПВО, пять упали на израильской территории. Из-за инцидента приостановил работу международный аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве.

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ТАСС / AP / Fadi Amun

Никита Осипов
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