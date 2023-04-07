Армия Израиля назвала цели ударов в секторе Газа
ВВС Израиля ударили в секторе Газа по туннелям и оружейным цехам ХАМАС
Военно-воздушные силы Израиля этой ночью нанесли удары по оружейным складам ХАМАС, а также по двум туннелям этой радикальной организации в палестинском анклаве. Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.
"Этот удар был ответом на нарушения [режима] безопасности со стороны ХАМАС за последние несколько дней", — заявили в ЦАХАЛ.
Меж тем в ответ палестинские радикальные группировки выпустили в ночь в направлении израильских приграничных населённых пунктов несколько ракет, сообщает "Аль-Джазира". А по данным телеканала "Аль-Хадас", в секторе Газа в результате ударов со стороны Израиля было ранено несколько человек.
Как ранее сообщал Лайф, 6 апреля по территории Израиля со стороны Ливана было выпущено по меньшей мере 34 ракеты, 25 из них были перехвачены системой ПВО, пять упали на израильской территории. Глава Минобороны Израиля Йоав Галант призвал военное руководство страны подготовиться к любым ответным мерам после ракетной атаки. А с наступлением темноты Израиль нанёс удары по сектору Газа.
Twitter / imtheallseeing