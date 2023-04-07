Армия Израиля назвала цели ударов в секторе Газа

Военно-воздушные силы Израиля этой ночью нанесли удары по оружейным складам ХАМАС, а также по двум туннелям этой радикальной организации в палестинском анклаве. Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

"Этот удар был ответом на нарушения [режима] безопасности со стороны ХАМАС за последние несколько дней", — заявили в ЦАХАЛ.