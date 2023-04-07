В Тель-Авиве камера сняла, как террорист сбивал людей на набережной

В Тель-Авиве камера наблюдения сняла, как террорист за рулём легкового автомобиля направил свою машину на пешеходов. Он успел проехать по тротуару десятки метров, прежде чем вылетел на обочину. Видео опубликовано в соцсетях.

Легковой автомобиль сбивает людей в Тель-Авиве. Видео Twitter / PegidaCanada

Нападение было совершено вечером 7 апреля на набережной Чарльза Клора в центре города. Сбив пешеходов, террорист попытался открыть огонь по прохожим, но был застрелен оказавшимся рядом с местом событий полицейским.