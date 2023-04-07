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7 апреля, 20:47

В Тель-Авиве камера сняла, как террорист сбивал людей на набережной

В Тель-Авиве камера наблюдения сняла, как террорист за рулём легкового автомобиля направил свою машину на пешеходов. Он успел проехать по тротуару десятки метров, прежде чем вылетел на обочину. Видео опубликовано в соцсетях.

Легковой автомобиль сбивает людей в Тель-Авиве. Видео Twitter / PegidaCanada

Нападение было совершено вечером 7 апреля на набережной Чарльза Клора в центре города. Сбив пешеходов, террорист попытался открыть огонь по прохожим, но был застрелен оказавшимся рядом с местом событий полицейским.

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По последним данным, в результате нападения, которое МИД Израиля сразу назвал террористическим актом, в Тель-Авиве были ранены семь человек — все они туристы. Один из них скончался, остальные госпитализированы.

Обложка ©

Twitter / PegidaCanada

Андрей Григорьев

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