Евреев изгнали с Храмовой горы Иерусалима до конца Рамадана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху закрыл Храмовую гору для евреев до конца месяца Рамадан, следует из сообщения его канцелярии. Соответствующие рекомендации он получил от высокопоставленных силовиков.

"По единогласной рекомендации министра обороны, начальника генерального штаба, главы ШАБАКа (общей службы безопасности Израиля. — Прим. Лайфа.) и генерального инспектора полиции было решено запретить посещение Храмовой горы евреям и туристам до окончания Рамадана", — говорится в опубликованном сообщении.