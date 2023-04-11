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11 апреля, 18:07

Евреев изгнали с Храмовой горы Иерусалима до конца Рамадана

Нетаньяху закрыл Храмовую гору в Иерусалиме для евреев до конца Рамадана

<p>Мечеть Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима. Фото © ТАСС / dpa picture-alliance / Frank Rumpenhorst</p>

Мечеть Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима. Фото © ТАСС / dpa picture-alliance / Frank Rumpenhorst

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху закрыл Храмовую гору для евреев до конца месяца Рамадан, следует из сообщения его канцелярии. Соответствующие рекомендации он получил от высокопоставленных силовиков.

"По единогласной рекомендации министра обороны, начальника генерального штаба, главы ШАБАКа (общей службы безопасности Израиля. — Прим. Лайфа.) и генерального инспектора полиции было решено запретить посещение Храмовой горы евреям и туристам до окончания Рамадана", говорится в опубликованном сообщении.

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Напомним, на прошлой неделе в мечети Аль-Акса на Храмовой горе произошли столкновения между палестинцами и израильской полицией. Пострадало около ста человек, ещё порядка четырёхсот были задержаны. Намедни палестинцы забаррикадировались в святыне.

Матвей Константинов
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