Ещё один подросток устроил "шуточную" стрельбу из пневмата в российской школе
В школе в Новосибирске ученик открыл стрельбу из пневматического пистолета
В школе в Новосибирске старшеклассник выстрелил в другого ученика из пневматического пистолета. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ.
"Поступило сообщение из учебного заведения о том, что один из учеников выстрелил в другого из пневматического пистолета. По указанному адресу прибыли сотрудники полиции и изъяли пневматический пистолет", — отметили в ведомстве.
Со школьником уже провели разъяснительную беседу о недопустимости подобных действий. Потерпевшему подростку было выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести полученных при стрельбе травм. Как утверждают правоохранители, подросток произвёл выстрел в шутку, не имея злого умысла. В настоящее время проводится проверка. По некоторым данным, школьник стрелял из пистолета, который принадлежал его дедушке.
Ранее Лайф писал, что днём 13 апреля подросток пришёл в школу в Петербурге с пневматическим пистолетом и выстрелил в четырёх детей, их госпитализировали. Свой поступок доставленный в отдел полиции школьник объяснил шуткой. В отношении подростка СК возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство". Его отправили в СИЗО на два месяца.
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