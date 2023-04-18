Ещё один подросток устроил "шуточную" стрельбу из пневмата в российской школе

В школе в Новосибирске старшеклассник выстрелил в другого ученика из пневматического пистолета. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ.

"Поступило сообщение из учебного заведения о том, что один из учеников выстрелил в другого из пневматического пистолета. По указанному адресу прибыли сотрудники полиции и изъяли пневматический пистолет", — отметили в ведомстве.