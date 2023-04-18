Пьяный мужчина пришёл в школу в Кемеровской области с винтовкой и наставил оружие на вахтëршу

В Кемеровской области 25-летний мужчина с винтовкой пытался проникнуть в школу. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Некий Владимир В. во время уроков пришёл в среднюю школу села Красулино с пневматической винтовкой ИЖ-60 и наставил оружие на вахтëршу. Никаких требований вооружённый мужчина выдвинуть не смог, поскольку был сильно пьян.

На место немедленно вызвали полицию. Прибывшие полицейские задержали мужчину и отобрали у него оружие. Сейчас выясняется, зачем он пришёл в школу. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство с применением оружия". Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.