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18 апреля, 07:03

Пьяный мужчина пришёл в школу в Кемеровской области с винтовкой и наставил оружие на вахтëршу

В Кемеровской области пьяный мужчина с винтовкой пытался проникнуть в школу

В Кемеровской области 25-летний мужчина с винтовкой пытался проникнуть в школу. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Некий Владимир В. во время уроков пришёл в среднюю школу села Красулино с пневматической винтовкой ИЖ-60 и наставил оружие на вахтëршу. Никаких требований вооружённый мужчина выдвинуть не смог, поскольку был сильно пьян.

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Подростка, устроившего в петербургской школе "шуточную" стрельбу, отправили в СИЗО

На место немедленно вызвали полицию. Прибывшие полицейские задержали мужчину и отобрали у него оружие. Сейчас выясняется, зачем он пришёл в школу. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство с применением оружия". Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее Лайф писал, что в селе Дзержинское Красноярского края учитель физкультуры избил ученика из-за того, что тот отказался выполнить просьбу уборщицы не топтать вымытый пол. Заявление в дежурную часть поступило от сестры 14-летнего школьника.

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Учеников и персонал срочно эвакуировали из школы на юге Москвы

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SHOT

Иван Косицын
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