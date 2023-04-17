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17 апреля, 08:09

Учеников и персонал срочно эвакуировали из школы на юге Москвы

Учеников и персонал срочно эвакуировали из школы в Сумском проезде на юге Москвы из-за короткого замыкания в электрооборудовании. Об этом рассказал РИА "Новости" представитель экстренных служб столицы.

"Произошло короткое замыкание в электрощитке в здании школы в Сумском проезде", — уточнил собеседник агентства.

Людей вывели из здания до прибытия пожарно-спасательных подразделений, никто не пострадал. Причины ЧП выясняются.

Пожар произошёл в одной из квартир жилого дома на севере Москвы, погибло два человека

Пожар произошёл в одной из квартир жилого дома на севере Москвы, погибло два человека

Ранее в Нижнем Новгороде 35-летний мужчина погиб от ожогов, полученных в результате пожара из-за загоревшегося электросамоката.

Обложка ©

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Андрей Бражников
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