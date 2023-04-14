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14 апреля, 05:37

Пожар произошёл в одной из квартир жилого дома на севере Москвы, погибло два человека

Два человека погибли при пожаре в квартире на севере Москвы

Пожар случился в одной из квартир жилого дома на севере Москвы. В результате происшествия погибли два человека. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Последствия пожара в квартире на севере столицы. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

"После тушения пожара в квартире жилого дома на улице 2-я Квессиская обнаружены тела мужчины и женщины", — говорится в сообщении.

Правоохранители назвали предварительной причиной возгорания короткое замыкание электроприбора на кухне квартиры. По результатам пожарно-технической экспертизы будет известно точно, почему произошло возгорание. Установление всех обстоятельств трагедии, ход и результаты проверки, принятие процессуального решения контролирует Савёловская межрайонная прокуратура.

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Обложка ©

Telegram / Прокуратура Москвы

Светлана Оперук
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