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13 апреля, 03:31

В Химках масштабному пожару не дали перекинуться на заправку

В Химках потушен пожар на фермерском рынке

В Химках спасли от пожара торговый центр и заправку — огонь туда мог перекинуться с загоревшегося фермерского рынка. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 03:33, а в 05:47 открытое горение было ликвидировано.

Пожар на рынке в Химках. Видео © МЧС России

"В 5:47 пожарные ликвидировали открытое горение на площади 300 кв.м., отстояв у огненной стихии находящийся рядом супермаркет и заправку с подземными резервуарами с топливом", — говорится в сообщении МЧС России.

Обошлось без погибших и пострадавших.

Лайф публикует видео крупного пожара на складе в Подмосковье

Лайф публикует видео крупного пожара на складе в Подмосковье

Как сообщал Лайф, площадь пожара на рынке в Химках достигала 300 квадратных метров. К тушению было привлечено несколько десятков человек.

Обложка ©

МЧС России

Андрей Григорьев
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