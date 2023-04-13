В Химках масштабному пожару не дали перекинуться на заправку

В Химках спасли от пожара торговый центр и заправку — огонь туда мог перекинуться с загоревшегося фермерского рынка. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 03:33, а в 05:47 открытое горение было ликвидировано.

Пожар на рынке в Химках. Видео © МЧС России

"В 5:47 пожарные ликвидировали открытое горение на площади 300 кв.м., отстояв у огненной стихии находящийся рядом супермаркет и заправку с подземными резервуарами с топливом", — говорится в сообщении МЧС России.

Обошлось без погибших и пострадавших.