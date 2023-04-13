В Химках пожар охватил фермерский рынок

В Химках произошёл пожар в здании фермерского рынка на Новокуркинском шоссе. Об этом сообщили в столичном ГУ МЧС России. Сообщение от очевидца поступило в экстренные службы в 03:33.

К месту ЧП были оперативно отправлены пожарные расчёты, уже в 04:21 возгорание было локализовано на площади 300 квадратных метров. Людей в здании не было. К тушению привлечены 42 человека и 13 единиц техники.

"В связи с пожаром в здании торгового комплекса (Молодёжный проезд, с9Б) полностью перекрыто движение по Новокуркинскому шоссе и Молодёжному проезду в районе их пересечения", — пояснили в столичном дептрансе.