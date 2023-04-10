Лайф публикует видео крупного пожара на складе в Подмосковье

В посёлке Нахабино Московской области произошёл крупный пожар. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места происшествия.

Пожар на складе в Нахабине. Видео Лайфу прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS )

Возгорание произошло по адресу ул. Панфилова, д. 26а. По информации источника Лайфа, горит кровля в нежилом строении, используемом как склад. Предварительно, внутри находятся автозапчасти. В 15:45 пожар удалось локализовать на площади 1800 кв.м. О пострадавших не сообщается.