Лайф публикует видео крупного пожара на складе в Подмосковье
Крупный пожар охватил склад в Нахабине Московской области
В посёлке Нахабино Московской области произошёл крупный пожар. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места происшествия.
Возгорание произошло по адресу ул. Панфилова, д. 26а. По информации источника Лайфа, горит кровля в нежилом строении, используемом как склад. Предварительно, внутри находятся автозапчасти. В 15:45 пожар удалось локализовать на площади 1800 кв.м. О пострадавших не сообщается.
Ранее Лайф публиковал видео взрыва автомобиля во дворе дома в Воронеже. Пламя быстро охватило машину и перекинулось на соседнюю. Прибывшие пожарные оперативно потушили возгорание.
LIFE