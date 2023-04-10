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10 апреля, 13:01

Лайф публикует видео крупного пожара на складе в Подмосковье

Крупный пожар охватил склад в Нахабине Московской области

В посёлке Нахабино Московской области произошёл крупный пожар. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места происшествия.

Пожар на складе в Нахабине. Видео Лайфу прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

Возгорание произошло по адресу ул. Панфилова, д. 26а. По информации источника Лайфа, горит кровля в нежилом строении, используемом как склад. Предварительно, внутри находятся автозапчасти. В 15:45 пожар удалось локализовать на площади 1800 кв.м. О пострадавших не сообщается.

Природный пожар на Урале охватил десятки домов

Природный пожар на Урале охватил десятки домов

Ранее Лайф публиковал видео взрыва автомобиля во дворе дома в Воронеже. Пламя быстро охватило машину и перекинулось на соседнюю. Прибывшие пожарные оперативно потушили возгорание.

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LIFE

Никита Никонов
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