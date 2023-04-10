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10 апреля, 10:26

Природный пожар на Урале охватил десятки домов

В Свердловской области огонь от сухой травы перекинулся на 20 домов

<p>Место пожара. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mchs66" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС РФ по Свердловской области</a></p>

Место пожара. Обложка © t.me / МЧС РФ по Свердловской области

Пламя с горящей в Свердловской области сухой травы перекинулось на дачные дома в СНТ "Светлый". Как сообщили в региональном управлении МЧС, горит уже 20 строений.

Кадры с места пожара в дачном посёлке "Светлый". Видео © t.me / МЧС РФ по Свердловской области

"Тушение пожара продолжается, площадь возгорания увеличилась до 10 га", — сказали в МЧС.

Как уточнили в спасательных службах, на момент прибытия первого подразделения пожарников огонь охватил два нежилых дома. В течение часа загорелось ещё 10, три из которых — жилые.

Ещё один очаг ликвидировали в селе Бызово накануне вечером: пламя с горящей сухой травы мгновенно распространилось по территории из-за ветреной погоды. Пожар площадью две тысячи квадратных метров был ликвидирован к 20:40.

Огонь повредил 10 домов, информации о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара также были задействованы 10 единиц техники и более 30 человек личного состава.

На территории пилорамы под Красноярском произошёл мощный пожар

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Напомним, первые сообщения о возгорании сухой травы в регионе поступили 3 апреля. Ещё тогда в МЧС указали, что быстрому распространению огня способствует порывистый ветер, а тушение осложняет отдалённость водоисточников.

Ирина Фальке
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