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3 апреля, 12:34

В Екатеринбурге загорелась сухая трава, есть угроза распространения на жилые дома

В Екатеринбурге загорелась сухая трава, есть угроза распространения на жилые дома. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Видео © Telegram / ГУ МЧС РФ по Свердловской области

"В 15:44 (13:44 мск. — Прим. Лайфа) на пульт пожарной охраны города Екатеринбурга поступило сообщение о возгорании на улице Ротной. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что на площади десять гектаров горит сухая растительность", — говорится в сообщении в телеграм-канале управления.

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В МЧС добавили, что быстрому распространению огня способствует порывистый ветер, а тушение осложняет отдалённость водоисточников. Есть угроза распространения огня на жилые дома на улице Ротной. К ликвидации пожара привлечены восемь единиц спецтехники и 39 человек личного состава. Для разведки задействована беспилотная авиационная система, а для координации действий на месте пожара развёрнут оперштаб.

Ранее Лайф писал, что на территории пилорамы под Красноярском произошёл мощный пожар. Огонь охватил несколько тысяч квадратных метров.

Обложка ©

ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Никита Никонов
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