Во Владивостоке забили тревогу из-за пожара у Ботсада

В Приморье на сопке Острой произошёл пожар в лесу. Первыми его заметили сотрудники Ботанического сада. До этой местной достопримечательности от места возгорания около трёх с половиной километров. В администрации Владивостока утверждают, что пожар не угрожает Ботсаду.

Как сообщил директор Ботсада Павел Крестов, пожар был замечен 1 апреля. После того как сотрудники учреждения заявили о произошедшем в МЧС, они приготовились встречать огонь на своей территории. К тому же за ночь из-за сильного ветра огонь распространился на большой участок. Крестов подчеркнул, что горят уникальные чернопихтово-широколиственные леса, подлесок, молодая поросль.

"Собрали всё, что у нас есть для тушения. Волонтёров мы привлекать к этому не можем: очень опасно. Но написали сегодня ещё раз письмо в МЧС с просьбой присоединиться к нам в тушении, тем более что это пожар в черте города. Также написали в администрацию Владивостока и в краевое правительство", — приводит VL.ru слова Крестова.

В региональном диспетчерском пункте Управления лесного хозяйства Приморского края заверили, что сил и средств на месте хватает. Там отметили, что огонь не движется в сторону Ботсада.