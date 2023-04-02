Во Владивостоке забили тревогу из-за пожара у Ботсада
Во Владивостоке загорелся лес недалеко от Ботанического сада
Пожар в пригороде Владивостока в 3,5 км от Ботанического сада. Обложка © Telegram / "ЧП.Владивосток"
В Приморье на сопке Острой произошёл пожар в лесу. Первыми его заметили сотрудники Ботанического сада. До этой местной достопримечательности от места возгорания около трёх с половиной километров. В администрации Владивостока утверждают, что пожар не угрожает Ботсаду.
Как сообщил директор Ботсада Павел Крестов, пожар был замечен 1 апреля. После того как сотрудники учреждения заявили о произошедшем в МЧС, они приготовились встречать огонь на своей территории. К тому же за ночь из-за сильного ветра огонь распространился на большой участок. Крестов подчеркнул, что горят уникальные чернопихтово-широколиственные леса, подлесок, молодая поросль.
"Собрали всё, что у нас есть для тушения. Волонтёров мы привлекать к этому не можем: очень опасно. Но написали сегодня ещё раз письмо в МЧС с просьбой присоединиться к нам в тушении, тем более что это пожар в черте города. Также написали в администрацию Владивостока и в краевое правительство", — приводит VL.ru слова Крестова.
В региональном диспетчерском пункте Управления лесного хозяйства Приморского края заверили, что сил и средств на месте хватает. Там отметили, что огонь не движется в сторону Ботсада.
В Приморье введён особый противопожарный режим. На 1 апреля было зафиксировано 160 термоточек в 28 населённых пунктах.
Лайф напоминает, что днём 1 апреля загорелось одно из строений на территории птицеводческого предприятия "Мираторга". В 17:22 открытое горение было ликвидировано. В результате пожара погиб слесарь.