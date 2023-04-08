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8 апреля, 15:38

Пожилая москвичка погибла в результате пожара в квартире на востоке столицы

В результате пожара в квартире на востоке Москвы погибла женщина

<p>На пожаре в Москве погибла женщина. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/moscowproc" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы</a></p>

На пожаре в Москве погибла женщина. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

На Вешняковской улице на востоке Москвы произошёл пожар на шестом этаже жилого дома. В результате инцидента погибла хозяйка сгоревшей квартиры. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Последствия пожара в жилом доме в Москве. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

"По предварительной информации, после тушения пожара обнаружено тело хозяйки квартиры 1939 года рождения", — указали в телеграм-канале ведомства.

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Из-за случившегося из дома эвакуировали 14 человек, среди них один ребёнок. Также есть один пострадавший, сообщает телеканал "360". Обстоятельства пожара не уточняются, прокуратура контролирует выяснение причин возгорания.

Ранее Лайф писал о том, что в посёлке Заводской Приморского края из-за пожара в школе эвакуировалось почти 500 человек.

Илья Суриков
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