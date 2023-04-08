Пожилая москвичка погибла в результате пожара в квартире на востоке столицы

На Вешняковской улице на востоке Москвы произошёл пожар на шестом этаже жилого дома. В результате инцидента погибла хозяйка сгоревшей квартиры. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Последствия пожара в жилом доме в Москве. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

"По предварительной информации, после тушения пожара обнаружено тело хозяйки квартиры 1939 года рождения", — указали в телеграм-канале ведомства.

Из-за случившегося из дома эвакуировали 14 человек, среди них один ребёнок. Также есть один пострадавший, сообщает телеканал "360". Обстоятельства пожара не уточняются, прокуратура контролирует выяснение причин возгорания.