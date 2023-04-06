МЧС: В Приморье из-за пожара в школе эвакуировалось почти 500 человек
Возгорание произошло в школе в посёлке Заводском Приморского края, из здания эвакуировалось почти 500 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Пожарные на месте возгорания в школе в приморском посёлке. Видео © t.me / МЧС ПРИМОРЬЕ
Сообщение о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в здании школы пришло на телефон пожарно-спасательной службы утром 6 апреля. До приезда спасателей из здания самостоятельно вышли 488 человек, включая 444 детей. Когда же пожарные прибыли на место, первый и второй этажи школы были задымлены. Оказалось, возгорание произошло в электрощите. Пострадавших в результате происшествия нет.
Ранее Лайф рассказывал о пожаре в лесу недалеко от Ботанического сада во Владивостоке. В региональном диспетчерском пункте Управления лесного хозяйства Приморского края заверили, что сил и средств на месте хватает. Там также отметили, что огонь не двигался в сторону Ботсада.
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