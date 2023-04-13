Под Новосибирском пожар охватил частный дом, пострадавших нет

Частный дом и надворные постройки загорелись в посёлке Садовый в Новосибирской области, пожар уже ликвидировали. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.





"В посёлке Садовый по улице Южная в 10:00 загорелся частный дом на двух хозяев и надворные постройки. Гараж, баня, дровяник и сарай, где хранились горючие материалы, находились под одной крышей, в огне также оказались два автомобиля", — говорится в сообщении.

С открытым горением пожарные боролись в течение часа. При этом они старались защитить соседние строения и дома от распространения огня. В ходе работ спасатели эвакуировали пропановый баллон, предотвратив тем самым ухудшение ситуации. Площадь пожара составила 240 квадратов. В результате ЧП произошло частичное обрушение кровли и перекрытий, пострадавших среди людей нет. К тушению было привлечено 27 человек и семь единиц техники.