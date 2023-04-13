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13 апреля, 06:53

Под Новосибирском пожар охватил частный дом, пострадавших нет

Пожарные час тушили огонь, охвативший частный дом в посёлке под Новосибирском

Частный дом и надворные постройки загорелись в посёлке Садовый в Новосибирской области, пожар уже ликвидировали. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

  • Последствия пожара в частном доме. Фото © Telegram / ГУ МЧС России по Новосибирской области
    Последствия пожара в частном доме. Фото © Telegram / ГУ МЧС России по Новосибирской области
  • Последствия пожара в частном доме. Фото © Telegram / ГУ МЧС России по Новосибирской области
    Последствия пожара в частном доме. Фото © Telegram / ГУ МЧС России по Новосибирской области

Последствия пожара в частном доме. Фото © Telegram / ГУ МЧС России по Новосибирской области

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"В посёлке Садовый по улице Южная в 10:00 загорелся частный дом на двух хозяев и надворные постройки. Гараж, баня, дровяник и сарай, где хранились горючие материалы, находились под одной крышей, в огне также оказались два автомобиля", — говорится в сообщении.

С открытым горением пожарные боролись в течение часа. При этом они старались защитить соседние строения и дома от распространения огня. В ходе работ спасатели эвакуировали пропановый баллон, предотвратив тем самым ухудшение ситуации. Площадь пожара составила 240 квадратов. В результате ЧП произошло частичное обрушение кровли и перекрытий, пострадавших среди людей нет. К тушению было привлечено 27 человек и семь единиц техники.

В Химках масштабному пожару не дали перекинуться на заправку

В Химках масштабному пожару не дали перекинуться на заправку

Ранее в Химках пожар охватил фермерский рынок. Сообщение от очевидца поступило в 03:33 13 апреля, менее чем через час возгорание удалось локализовать на площади 300 квадратов.

Обложка ©

Telegram / ГУ МЧС России по Новосибирской области

Светлана Оперук
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