Подростка, устроившего в петербургской школе "шуточную" стрельбу, отправили в СИЗО

Калининский районный суд Санкт-Петербурга арестовал 16-летнего школьника, который "ради шутки" устроил стрельбу в школе. Ближайшие два месяца подросток проведёт в СИЗО.

"Калининский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего Даниила Полякова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.213 УК РФ. <...> Срок меры — 12.06.2023", — сообщает Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.