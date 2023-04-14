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14 апреля, 15:57

Подростка, устроившего в петербургской школе "шуточную" стрельбу, отправили в СИЗО

Суд в Петербурге арестовал 16-летнего подростка, устроившего стрельбу в школе

Калининский районный суд Санкт-Петербурга арестовал 16-летнего школьника, который "ради шутки" устроил стрельбу в школе. Ближайшие два месяца подросток проведёт в СИЗО.

"Калининский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего Даниила Полякова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.213 УК РФ. <...> Срок меры — 12.06.2023", — сообщает Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

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Как уже рассказывал Лайф, днём 13 апреля подросток пришёл в школу с пневматическим пистолетом и выстрелил в четырёх детей, их госпитализировали. Свой поступок доставленный в отдел полиции школьник объяснил шуткой. В отношении школьника СК возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство".

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Наталья Исакова
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