В Петербурге подросток "ради шутки" устроил стрельбу в школе

В Калининском районе Санкт-Петербурга 16-летний ученик девятого класса пришёл в школу с пневматическим пистолетом и выстрелил в четырёх детей. Об этом рассказали в региональном УМВД.

Речь идёт о центре образования на проспекте Науки. Там на перемене после первого урока в туалете девятиклассник несколько раз выстрелил в двух восьмиклассников. После этого на место приехали сотрудники полиции и изъяли пистолет у подростка.

"В ходе разбирательства было установлено, что перед началом учебного дня девятиклассник совершил аналогичный поступок в отношении ещё двух школьников: на подходе к школе он выстрелил в двух семиклассников", — рассказали в УМВД.

Всех четверых пострадавших отправили в больницу для оказания медпомощи. Стрелка доставили в отдел полиции, туда же пригласили его отца. Сам стрелявший объяснил, что устроил стрельбу ради шутки, пишет ТАСС.