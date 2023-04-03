Мужчина расстрелял двух работников агентства недвижимости под Калининградом и скрылся

Мужчина открыл стрельбу в помещении в доме на Калининградском проспекте в Светлогорске Калининградской области и ранил двух человек, а затем скрылся с места происшествия. В настоящее время розыском злоумышленника занимаются правоохранители.

"Полиция разбирается в обстоятельствах инцидента, произошедшего в Светлогорске. 3 апреля около 16:40 (17:40 мск) мужчина 1960 года рождения выстрелил в двух местных жителей, после чего скрылся", — сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МВД.

В управлении добавили, что пострадавшие госпитализированы. На кадрах с места событий видно здание с табличкой "Агентство недвижимости". Оно оцеплено сотрудниками правоохранительных органов. По словам очевидцев, мужчина расстрелял двух работников этого заведения.