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18 марта, 14:36

В Кузбассе 15-летний ученик открыл стрельбу в школе

В Кузбассе ученик выстрелил в стену школы из чужого пневматического пистолета

В селе Шишино Топкинского района Кемеровской области 15-летний ученик выстрелил в стену школы из пневматического пистолета, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.

Накануне в полицию обратилась замдиректора учебного заведения. Она рассказала, что девятиклассник выстрелил в коридоре здания во время перемены и попал в стену. Оружие тут же у него отобрали, однако он сказал, что пистолет ему не принадлежит.

"Сотрудники полиции выяснили, что оружие принёс из дома 16-летний учащийся, который решил показать его друзьям и на перемене передал в руки 15-летнему однокласснику", – уточнили правоохранители.

В отношении родителей подростков составлены протоколы по статье за неисполнение обязанностей по воспитанию. С детьми проведена разъяснительная беседа о недопустимости подобных действий.

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Ранее в Выборге Ленинградской области уставший от двоек восьмиклассник решил взорвать школу, предупредив об этом заранее директора. К счастью, осуществить задуманное ему вовремя помешали правоохранители.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
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