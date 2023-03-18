В Кузбассе 15-летний ученик открыл стрельбу в школе

В селе Шишино Топкинского района Кемеровской области 15-летний ученик выстрелил в стену школы из пневматического пистолета, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.

Накануне в полицию обратилась замдиректора учебного заведения. Она рассказала, что девятиклассник выстрелил в коридоре здания во время перемены и попал в стену. Оружие тут же у него отобрали, однако он сказал, что пистолет ему не принадлежит.

"Сотрудники полиции выяснили, что оружие принёс из дома 16-летний учащийся, который решил показать его друзьям и на перемене передал в руки 15-летнему однокласснику", – уточнили правоохранители.

В отношении родителей подростков составлены протоколы по статье за неисполнение обязанностей по воспитанию. С детьми проведена разъяснительная беседа о недопустимости подобных действий.