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24 марта, 22:39

Неизвестные устроили драку со стрельбой в центре Махачкалы, один человек ранен

В центре Махачкалы произошла драка со стрельбой, один человек ранен. Лайф публикует момент перестрелки между группой молодых людей на улице Дзержинского.

Стрельба в центре Махачкалы. Видео © LIFE

На место происшествия сразу приехали шесть нарядов полиции, однако стрелявшие скрылись. Пострадавшего также увезли на неустановленном автомобиле. Сейчас зачинщиков продолжают искать правоохранители.

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Ранее Лайф писал, что в селе Шишино Топкинского района Кемеровской области 15-летний ученик выстрелил в стену школы из чужого пневматического пистолета. В результате инцидента никто не пострадал.

Обложка ©

Кадр видео LIFE

Иван Косицын
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