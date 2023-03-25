Неизвестные устроили драку со стрельбой в центре Махачкалы, один человек ранен

В центре Махачкалы произошла драка со стрельбой, один человек ранен. Лайф публикует момент перестрелки между группой молодых людей на улице Дзержинского.

Стрельба в центре Махачкалы. Видео © LIFE

На место происшествия сразу приехали шесть нарядов полиции, однако стрелявшие скрылись. Пострадавшего также увезли на неустановленном автомобиле. Сейчас зачинщиков продолжают искать правоохранители.