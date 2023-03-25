Неизвестные устроили драку со стрельбой в центре Махачкалы, один человек ранен
В центре Махачкалы произошла драка со стрельбой, один человек ранен. Лайф публикует момент перестрелки между группой молодых людей на улице Дзержинского.
Стрельба в центре Махачкалы. Видео © LIFE
На место происшествия сразу приехали шесть нарядов полиции, однако стрелявшие скрылись. Пострадавшего также увезли на неустановленном автомобиле. Сейчас зачинщиков продолжают искать правоохранители.
Ранее Лайф писал, что в селе Шишино Топкинского района Кемеровской области 15-летний ученик выстрелил в стену школы из чужого пневматического пистолета. В результате инцидента никто не пострадал.
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Кадр видео LIFE