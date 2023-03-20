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20 марта, 10:13

"Скрывающийся от погони" москвич с пистолетом напугал американца, начав палить в воздух

В Москве ищут неизвестного, который устроил стрельбу, скрываясь "от погони"

В московском районе Кунцево неизвестный, "скрывающийся от погони", напугал приехавшего в Москву американца, когда открыл стрельбу посреди двора. Об этом сообщил источник Лайфа.

В Москве ищут мужчину, который устроил стрельбу на улице. Видео © LIFE

По словам переехавшего из Лас-Вегаса мужчины, стрельба произошла в ночь на воскресенье. На улице к нему подошёл подозрительный гражданин с пистолетом в руке и сказал, что скрывается от погони, после чего продолжил путь. Однако через некоторое время дебошир остановился и начал стрелять в небо.

Испугавшись, американец поспешил покинуть место происшествия и рассказал о случившемся сотрудникам полиции. Сейчас "стрелка" ищут. При этом он попал на камеры. На кадрах видно, что мужчина с пистолетом в руке спокойно заходит в подъезд.

Появилось видео с моментом ранения полицейского, в которого выстрелил житель Кировской области

Появилось видео с моментом ранения полицейского, в которого выстрелил житель Кировской области

Ранее Лайф сообщал о том, что в селе Шишино Топкинского района Кемеровской области 15-летний ученик выстрелил в стену школы из пневматического пистолета.

Обложка ©

LIFE

Илья Суриков
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