"Скрывающийся от погони" москвич с пистолетом напугал американца, начав палить в воздух
В Москве ищут неизвестного, который устроил стрельбу, скрываясь "от погони"
В московском районе Кунцево неизвестный, "скрывающийся от погони", напугал приехавшего в Москву американца, когда открыл стрельбу посреди двора. Об этом сообщил источник Лайфа.
В Москве ищут мужчину, который устроил стрельбу на улице. Видео © LIFE
По словам переехавшего из Лас-Вегаса мужчины, стрельба произошла в ночь на воскресенье. На улице к нему подошёл подозрительный гражданин с пистолетом в руке и сказал, что скрывается от погони, после чего продолжил путь. Однако через некоторое время дебошир остановился и начал стрелять в небо.
Испугавшись, американец поспешил покинуть место происшествия и рассказал о случившемся сотрудникам полиции. Сейчас "стрелка" ищут. При этом он попал на камеры. На кадрах видно, что мужчина с пистолетом в руке спокойно заходит в подъезд.
Ранее Лайф сообщал о том, что в селе Шишино Топкинского района Кемеровской области 15-летний ученик выстрелил в стену школы из пневматического пистолета.
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