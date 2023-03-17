Появилось видео с моментом ранения полицейского, в которого выстрелил житель Кировской области

Суд минимум на два месяца отправил в СИЗО 47-летнего Александра Алёшина, несколько часов стрелявшего из окна своей квартиры в Вятских Полянах Кировской области. Как пишет SHOT, на него завели уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов".