Появилось видео с моментом ранения полицейского, в которого выстрелил житель Кировской области
Открывшего стрельбу из окна жителя Кировской области отправили в СИЗО
Суд минимум на два месяца отправил в СИЗО 47-летнего Александра Алёшина, несколько часов стрелявшего из окна своей квартиры в Вятских Полянах Кировской области. Как пишет SHOT, на него завели уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов".
На опубликованном фрагменте записи уличной камеры видеонаблюдения виден момент ранения одного из полицейских.
Момент ранения одного из полицейских Александром Алёшиным. Видео © Telegram / Следком
Напомним, Александр Алёшин открыл стрельбу из своего окна 15 марта. Местные жители успели спрятаться от беспорядочного огня. Через несколько часов его удалось задержать, однако один из полицейских оказался ранен. По словам губернатора Кировской области Александра Соколова, стрелок взялся за ружьё, выпив после 16 лет трезвости. Причиной срыва, по нашим данным, стал страшный диагноз: недавно у него обнаружили опухоль мозга.
Telegram / Следком