Житель Кировской области взялся за ружьё, выпив после 16 лет трезвости
Глава Кировской области: Стрелок в Вятских Полянах запил после 16 лет воздержания от алкоголя
Житель Вятских Полян Кировской области, который открыл стрельбу из окна жилого дома, запил после 16 лет воздержания от алкоголя, что и стало причиной инцидента. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов.
Житель Кировской области взялся за ружьё, выпив после 16 лет трезвости. Видео © Telegram / SHOT
"Говорят, 16 лет не пил, развязался. Организм среагировал неадекватно. Других людей в квартире нет", — написал он в телеграм-канале.
Соколов отметил, что у стрелка два гладкоствольных ружья, полиция быстро оцепила прилегающую территорию. Он также добавил, что пострадавших нет, при этом СОБР уже в пути, полицейские держат ситуацию под контролем.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, супруги стрелка в момент "срыва" не было дома. После того как женщина узнала о происходящем, она позвонила в экстренные службы и сообщила, что муж достал охотничье ружьё и стреляет из окна.
Ранее Лайф рассказывал, что стрельбу мужчина открыл из окна пятого этажа жилого дома. Местные жители спрятались за гаражи и ограждения, спасаясь от стрелка.
Кадр из видео Telegram / SHOT