Житель Вятских Полян Кировской области, который открыл стрельбу из окна жилого дома, запил после 16 лет воздержания от алкоголя, что и стало причиной инцидента. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов.

Житель Кировской области взялся за ружьё, выпив после 16 лет трезвости. Видео © Telegram / SHOT

"Говорят, 16 лет не пил, развязался. Организм среагировал неадекватно. Других людей в квартире нет", — написал он в телеграм-канале.

Соколов отметил, что у стрелка два гладкоствольных ружья, полиция быстро оцепила прилегающую территорию. Он также добавил, что пострадавших нет, при этом СОБР уже в пути, полицейские держат ситуацию под контролем.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, супруги стрелка в момент "срыва" не было дома. После того как женщина узнала о происходящем, она позвонила в экстренные службы и сообщила, что муж достал охотничье ружьё и стреляет из окна.