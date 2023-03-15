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15 марта, 10:25

Житель Кировской области взялся за ружьё, выпив после 16 лет трезвости

Глава Кировской области: Стрелок в Вятских Полянах запил после 16 лет воздержания от алкоголя

Житель Вятских Полян Кировской области, который открыл стрельбу из окна жилого дома, запил после 16 лет воздержания от алкоголя, что и стало причиной инцидента. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов.

Житель Кировской области взялся за ружьё, выпив после 16 лет трезвости. Видео © Telegram / SHOT

"Говорят, 16 лет не пил, развязался. Организм среагировал неадекватно. Других людей в квартире нет", — написал он в телеграм-канале.

Соколов отметил, что у стрелка два гладкоствольных ружья, полиция быстро оцепила прилегающую территорию. Он также добавил, что пострадавших нет, при этом СОБР уже в пути, полицейские держат ситуацию под контролем.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, супруги стрелка в момент "срыва" не было дома. После того как женщина узнала о происходящем, она позвонила в экстренные службы и сообщила, что муж достал охотничье ружьё и стреляет из окна.

Один человек пострадал в результате стрельбы в Ростове-на-Дону

Один человек пострадал в результате стрельбы в Ростове-на-Дону

Ранее Лайф рассказывал, что стрельбу мужчина открыл из окна пятого этажа жилого дома. Местные жители спрятались за гаражи и ограждения, спасаясь от стрелка.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / SHOT

Варвара Романова
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